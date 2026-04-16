Araştırma görevlisi maganda kurşunu ile hayatını kaybetti

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir iş yerine açılan ateş sonucu yandaki dükkanda yemek yiyen üniversite hocası kurşunların hedefi oldu. Hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 20:26, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 20:56
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti. O sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

