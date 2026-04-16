Rutte: Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum

Rutte, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya'nın ortak güvenliğe önemli katkılar sağlayan kararlı bir müttefik olduğunu belirten Rutte, Çekya'nın NATO üyeliğini ciddiye aldığını ve kolektif savunmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Rutte, müttefiklerin geçen yılki NATO Zirvesi'nde savunmaya daha fazla yatırım yapmak, savunma üretimini artırmak ve Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmek yönünde tarihi kararlar aldığını anımsattı.

Bu yıl Ankara'da düzenlenecek zirvenin NATO'nun bunları nasıl hayata geçirdiğine odaklanacağını ifade eden Rutte, savunma harcamalarını artırmanın, halkı güvende tutacak güçlere, kaynaklara ve kabiliyetlere sahip olmak için zorunlu olduğunu belirtti ve bunun tüm NATO müttefikleri için geçerli olduğuna vurgu yaptı.

Rutte, savunma harcamaları konusunu, müttefik ülkelere yaptığı her ziyarette ele aldıklarını hatırlatarak, "Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum çünkü savunma harcamaları konusuna açıkça değinilecek. Zirvede kesinlikle Ukrayna meselesi gibi temel bir konu da ele alınacak. Bence savunma sanayi üretimine de büyük ölçüde odaklanılacak. Çünkü sadece paraya sahip olmak yetmez, aynı zamanda savunma sanayi üretim kapasitesine de sahip olmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Babis ise konuşmasında, yarın NATO müttefiki ülkelerin liderleriyle Hürmüz Boğazı konusunda bir video konferans yapacaklarını kaydetti.

Çekya hükümetinin Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin öneri ve somut teklifler oluşturduğunu belirten Babis, "Şu anda bunu ayrıntılı olarak tartışmak istemiyorum. Elbette bu, sanayimizin, teknolojilerimizin yardımcı olabileceği bir konudur. Bence dostlarımız ve hatta ABD Başkanı Donald Trump bile Çeklerin yarın tartışacağımız bu teklifi ortaya koymuş olmasından memnun olabilir." diye konuştu.

Babis, Hürmüz Boğazı'nda hiç kimsenin öngöremediği şeylerin yaşandığını belirterek, Avrupa'nın kendi kendine yeterli olmak zorunda olduğunu vurguladı.