Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, 1 ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik "Zaten bu olaya biraz da sebep olan şey okuldaki o idari boşluk olabilir. Çünkü daha önce bir norm fazlası öğretmenlerin okuldan gönderilmesi gerektiği için gönderilmek istendiğinde asılsız şikayetlerle müdürü, 2 müdür yardımcısını, 2 öğretmenimizi toplam 5 kişiyi, buranın tam da bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yerlere verdiler. Biz bu konuda çok itiraz ettik, sesimizi duyurmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Mesela Alparslan hocam çocuğun çantasını yoklamadan sınıfa göndermiyordu. Çünkü kendine zarar veriyormuş, o kendisine zarar vermesinden korktuğu için bunu yapıyordur. Hiç kimse böyle büyük bir şey beklemiyordu ama o kendine zarar vermekle kalmayıp bütün okulu kana buladı. Yani okuldaki her öğrenciyi bu idarecilerimiz çok iyi biliyordu. İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de" dedi.