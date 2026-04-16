Endonezya'dan kaçak getirilen dev pırlantaya el konuldu: 6 tutuklama
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Endonezya'dan 12 Nisan'da kaçak yollarla ülkeye sokulan 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da pazarlamaya çalışan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen dev pırlantanın, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak değerli taş olduğu açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.