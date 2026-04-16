Endonezya'dan kaçak getirilen dev pırlantaya el konuldu: 6 tutuklama

17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Endonezya'dan kaçak getirilen dev pırlantaya el konuldu: 6 tutuklama

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Endonezya'dan 12 Nisan'da kaçak yollarla ülkeye sokulan 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da pazarlamaya çalışan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen dev pırlantanın, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak değerli taş olduğu açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 23:45, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 23:59
Endonezya'dan kaçak yollarla ülkeye soktukları 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan şüphelilerin havalimanından Türkiye'ye girişleri, sonrasında Kapalıçarşı'da değerli taşı satmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

