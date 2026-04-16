Elazığ'da, randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından Elazığ'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Numan Hatipoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve ziyaretçi uygulamaları başta olmak üzere birçok başlık yeniden ele alındı.

Okul çevrelerinde güvenlik sıkılaştırıldı

Vali Hatipoğlu, kentteki tüm okulların güvenlik altyapısının detaylı şekilde gözden geçirildiğini belirterek, okul çevrelerinde görev yapan kolluk kuvvetlerinin sayısının artırılacağını ifade etti. Riskli bölgelerde hem sabit hem de hareketli güvenlik tedbirlerinin güçlendirileceğini kaydeden Hatipoğlu, ekiplerin aktif biçimde okul çevresinde bulunacağını vurguladı.

Okullara girişte yeni kural

Alınan kararlar arasında en dikkat çeken düzenleme ise ziyaretçi girişlerine yönelik oldu. Buna göre, okullara yapılacak ziyaretler randevu şartına bağlanacak. Randevusu bulunmayan kişilerin, veliler dahil olmak üzere okul bahçesine girişine izin verilmeyecek. Bu uygulamanın genel emirle yürürlüğe konulacağı bildirildi.

Rehberlik ve erken müdahale mekanizması güçleniyor

Toplantıda yalnızca fiziki güvenlik değil, öğrencilerin psikolojik güvenliği de gündeme geldi. Okullardaki rehberlik servisleri ile aileler arasındaki iletişimin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi kararlaştırıldı. Hatipoğlu, özellikle ailelerin çocukların sosyal çevresi ve dijital alışkanlıkları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya ve provokatif paylaşımlar takibe alındı

Vali Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımların da yakından takip edildiğini belirterek, kamuoyunda korku ve panik oluşturmaya yönelik içeriklere karşı gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda ilgili kişiler hakkında yaptırım uygulanacağını söyledi.

"Eğitim hakkı öncelikli"

Hatipoğlu, sendikal faaliyetlerin anayasal bir hak olduğunu ancak eğitim hakkının öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin okula devamının sağlanması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Hatipoğlu, öğretmenlerden de bu süreçte hassasiyet beklediklerini dile getirdi.