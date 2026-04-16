17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak

Akın Gürlek, silahların muhafazasına ilişkin 6136 sayılı yasada yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Çocukların karıştığı suçlar ve şiddet içerikleri için de yeni adımlar gündemde.

Haber Giriş : 16 Nisan 2026 23:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 23:59
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında hem bireysel silahlanma hem de suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. Gürlek, özellikle ruhsatlı silahların evde muhafazası ve çocukların erişimi konusunda 6136 sayılı yasa kapsamında yeni cezai sorumluluklar getirileceğini açıkladı.

Ruhsatlı silahların muhafazasına yeni düzenleme

Bakan Gürlek, ruhsatlı silahların evde saklanma koşullarına ilişkin mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını belirterek, çocukların erişimini engelleyecek daha sıkı kurallar getirileceğini ifade etti. Gürlek, usule aykırı muhafaza nedeniyle bir suç işlenmesi halinde silah ruhsatı sahibine doğrudan cezai sorumluluk yüklenmesinin planlandığını söyledi.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırılacak

Açıklamasında çocukların karıştığı suçlara da değinen Gürlek, özellikle şiddet ve ağır suçlarda cezaların artırılacağını belirtti. Bu kapsamda devletin somut adımlar atacağını vurgulayan Gürlek, gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanmakta olduğunu ifade etti.

Ailelere de sorumluluk gündemde

Yeni düzenlemelerle birlikte ailelerin sorumluluğunun da genişletilmesi planlanıyor. Gürlek, çocukların işlediği bazı suçlarda, özellikle şiddet ve adam öldürme gibi ağır fiillerde, ailelerin denetim ve bakım yükümlülüğünün ihlali halinde sorumluluklarının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Okullarda işlenen suçlara "nitelikli" düzenleme

Bakan Gürlek, okul ve benzeri alanlarda işlenen adam öldürme suçlarının daha ağır cezalandırılması için "nitelikli hal" kapsamına alınmasının da gündemde olduğunu açıkladı. Bu adımın, özellikle eğitim kurumlarında güvenliği artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Medyada şiddet içeriklerine yeni yaptırımlar

Gürlek, televizyon ve sosyal medyada şiddeti özendiren yayınlara yönelik de düzenleme hazırlığında olduklarını belirtti. Silah kullanımını teşvik eden içeriklere karşı cezai yaptırımların artırılacağını ifade eden Bakan, bu alandaki çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemelerin önümüzdeki süreçte kamuoyuna sunulması ve yasama gündemine taşınması bekleniyor.

Bakan Çiftçi: "Şiddeti normalleştiren içerikler derin etkiler bırakmaktadır"

Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da okul saldırıları sonrası Bakan Çiftçi A Haber'de açıklamalarda bulundu. "Okullar yalnızca akademik bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda karakter inşasının merkezleridir." diyen Çiftçi, "Şiddeti normalleştiren, suçu sıradanlaştıran ve yanlış rol modelleri öne çıkaran içerikler özellikle gelişim çağındaki bireyler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalle kültürünün zayıflaması, akran ilişkilerinin sağlıksızlaşması ve sosyal yalnızlaşma gençleri daha kırılgan hale getirmektedir. Eskiden bir çocuğun davranışı sadece ailenin değil, çevresinin de sorumluluğundayken bugün bu ortak sahiplenme duygusu giderek zayıflamaktadır.

"ÖĞRETMENLERİN YOL GÖSTEREN BİR ROL ÜSTLENMESİ KRİTİK ÖNEMDEDİR"

Bu durum erken fark edilmesi gereken risklerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Okullar yalnızca akademik bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda karakter inşasının merkezleridir. Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin sadece ders anlatan değil, aynı zamanda yol gösteren bir rol üstlenmesi kritik önemdedir. Erken uyarı mekanizmalarının etkin çalışması, riskli davranışların zamanında tespit edilmesini sağlayacaktır. Gençler arasında artan yalnızlık, öfke kontrol sorunları ve duygusal kopuş bu tür olayların arka planında önemli bir yer tutmaktadır. Kendini ifade edemeyen, anlaşılmadığını düşünen bireyler zamanla içe kapanmakta ve ani, yıkıcı tepkilere daha açık hale gelmektedir. Bu nedenle psikososyal destek sistemlerinin yaygınlaştırılması tercih değil zorunluluktur.

"DİJİTAL PLATFORMLAR GENÇLERİN ZİHİN DÜNYASINI ŞEKİLLENDİREN EN GÜÇLÜ ALANLARDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR"

Dijital platformlar çocukların ve gençlerin zihin dünyasını şekillendiren en güçlü alanlardan biri haline gelmiştir. Şiddeti normalleştiren, suçu sıradanlaştıran ve yanlış rol modelleri öne çıkaran içerikler özellikle gelişim çağındaki bireyler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Kontrolsüz dijital maruziyet gerçeklik algısını zedeleyebilmekte ve empati duygusunu zayıflatabilmektedir.

Bu nedenle dijital okuryazarlık, içerik denetimi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biri ortak değerlerdir. Merhamet, sorumluluk, saygı ve vicdan gibi kavramlar yalnızca öğretilen değil, yaşatılan değerlerdir. Kültürel ve manevi bağların zayıfladığı bir ortamda gençlerin kendilerine sağlam bir yön bulmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle kültürel mirasın ve manevi değerlerin yeni nesillere doğru şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır."

