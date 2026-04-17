17 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
SGK bütçesi 2025 yılında fazla verdi
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
Bu gençlere ne oluyor? Çocuklar 'katil' olmayı 'kahramanlık' sanıyor!
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Okul saldırısı paylaşımlarına 81 ilde eş zamanlı soruşturma
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Kahramanmaraş için 591 sosyal medya hesabına inceleme
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
Telegram'da dehşet grubu: Okul saldırılarını övüp yeni tarih verdiler
17 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 00:02
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Değişen Dünya Düzeninde Bölgesel Sahiplenmenin Rolü" konulu Liderler Paneli'ne katılacak.

(Antalya/11.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, İtalya Demokrat Parti (PD) lideri Elly Schlein, Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı lideri Jesse Klaver ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Barselona)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma törenine katılacak, Aksaray'da Valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Aksaray/16.00/17.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde konuşacak.

(Antalya/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

(Antalya/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla başlayacak.

(Antalya)

2- Lübnan ve İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.15)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunda yarı final müsabakaları oynanacak. Fenerbahçe Opet-Spar Girona ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçları yapılacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

(İzmir/19.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak.

(İstanbul/16.00)

