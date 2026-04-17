17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin AKAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Taha Kürşad SEZEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan YALÇIN,

- Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak YALÇIN, merkeze alınmış,

- Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem KAHYAOĞLU,

- Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsün ERKUL,

- Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür ARSLAN,

- Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat UYANIK,

- İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan KARAKOÇ,

- Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru DEMİRCAN, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa ÇELİK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Özgür ULUDÜZ atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Olgun YÜCEKÖK,

- Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Mert DOĞAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan;

- Başkan Yardımcılığına, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz GEVREK,

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali ÖNCÜ,

- Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Bayram İzzet TAŞÇI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Mahmut ÇOLAK atanmıştır.

16 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI