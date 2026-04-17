Hakim ve savcıların yükselme esaslarında değişiklik yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararında değişikliğe gitti. 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile terfi süreçlerinde esas alınan iş yükü ve dosya tamamlama kriterleri yeniden düzenlendi. Değişiklikler, özellikle A, B ve C defterine göre yapılan yükselmelerde önemli farklılıklar içeriyor.

Asliye hukuk ve iş mahkemelerinde iş sayıları düşürüldü

Yeni düzenlemeyle birlikte, A defteri (yükselmeye layık) kapsamında bazı mahkemelerde aranan iş bitirme sayıları aşağı çekildi.

Önceki düzenlemede:

Asliye hukuk mahkemeleri: 700 dosya

İş mahkemeleri: 800 dosya

Yeni düzenlemeyle:

Asliye hukuk mahkemeleri: 600 dosya

İş mahkemeleri: 700 dosya

Ayrıca Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki işlere bakan mahkemelerde de hedef sayı 700'den 500'e düşürüldü.

Tercihli yükselme (B defteri) kriterleri de gevşetildi

B defteri kapsamında, yani "tercihli yükselmeye layık" sayılmak için gereken iş yükü kriterlerinde de düşüşe gidildi.

Eski uygulamada:

Asliye hukuk mahkemeleri: 900 dosya

İş mahkemeleri: 1000 dosya

Yeni düzenlemeyle:

Asliye hukuk mahkemeleri: 800 dosya

İş mahkemeleri: 900 dosya

Sosyal güvenlik davaları: 900'den 700'e düşürüldü

Mümtaz yükselmede (C defteri) oran sistemi getirildi

En dikkat çekici değişikliklerden biri ise C defteri (mümtazen yükselme) kriterlerinde yapıldı.

Önceki sistemde belirli dosya sayıları aranırken, yeni düzenleme ile bazı mahkemeler için yüzdelik iş tamamlama oranı esas alındı.

Buna göre:

Asliye hukuk ve iş mahkemelerinde, devreden ve gelen işlerin %75'inin tamamlanması kriteri getirildi.

Bu değişiklik, sabit dosya sayısı yerine performansa dayalı bir ölçüm sistemine geçildiğini gösteriyor.

Üst segment dosya sayıları artırıldı

Öte yandan bazı üst düzey performans kriterlerinde ise artış yapıldı.

C defteri kapsamında:

Asliye hukuk mahkemelerinde dosya sayısı 1100'den 1000'e revize edilirken,

İş mahkemelerinde ise yeni eşikler yeniden düzenlendi.

Bu düzenlemelerle birlikte farklı mahkeme türleri arasında daha dengeli bir iş yükü ölçümü hedefleniyor.



İLKE KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulundan:

HAKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 - 26.06.2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.04.2017 tarihli ve 675/1 sayılı Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nm 8'inci maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2, 3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 600, 3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 500, 15) iş mahkemelerinde 700 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı İlke Kararının 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2, 3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 800, 3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 700, 15) İş mahkemelerinde 900 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının b) bendine 4'üncü alt bent olarak, "Asliye hukuk mahkemelerinde geçen ydlardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %75'ini," cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının b) bendine 5'inci alt bent olarak, "İş mahkemelerinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %75 'ini," cümlesi eklenmiştir,

MADDE 5 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2,3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 1000, 3) Sosyal Güvenlik Flukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 900, 15) İş mahkemelerinde 1100 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı İlke Kararının 13'üncü maddesine 7'nci fıkra olarak, "Mesleğe başladıktan sonra yapılan ilk terfi incelemesinde, kanun yolu değerlendirme formlarına ilişkin koşullar aranmaz. Bu döneme ilişkin düzenlenen kanun yolu değerlendirme formları bir sonraki terfi döneminde değerlendirilir." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı İlke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 - (1) Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 15.04.2026 tarihli ve 561 -562/Terfı sayılı kararıyla; 05.04.2017 tarihli ve 675/1 sayılı Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nm 8, 9,10 ve 13'üncü maddelerinde yapılan değişiklikler yayımı tarihinden itibaren uygulanır.

MADDE 8 - Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu İlke Kararı hükümlerini Hakimler ve Savcılar Kurulu yürütür.



İLKE KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulundan:

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 - 26.06.2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.04.2017 tarihli ve 675/2 sayılı Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı'nın 5'inci maddesine 2'nci fıkra olarak "Birinci sınıf olma ve kıstas aylığın yükseltilmesi incelemelerinde haklarında olumsuz karar verilenler, inceleme tarihinden iki yıl sonra tekrar değerlendirmeye tabi tutulurlar." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı İlke Kararının 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2, 3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 900, 3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 750, 15) İş mahkemelerinde 1050 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2, 3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 1200, 3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 1050, 15) İş mahkemelerinde 1350 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 11 'inci maddesinin birinci fıkrasının b) bendine 4'üncü alt bent olarak, "Asliye hukuk mahkemelerinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %75 'ini," cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı İlke Kararının 11 'inci maddesinin birinci fıkrasının b) bendine 5'inci alt bent olarak, "İş mahkemelerinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %75 'ini," cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı İlke Kararının ll'inci maddesinin birinci fıkrasının d) bendinin 2, 3 ve 15 numaralı alt bendi "2) Asliye hukuk mahkemesinde 1500, 3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 1350, 15) İş mahkemelerinde 1650 işi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı İlke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Hakimler ye Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 15.04.2026 tarihli ve 561 -562/Terfı sayılı kararıyla; 05.04.2017 tarihli ve 675/2 sayılı Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Karan'mn 5, 9, 10 ve ll'inci maddelerinde yapılan değişiklikler yayımı tarihinden itibaren uygulanır.

MADDE 8 - Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu İlke Kararı hükümlerini Hakimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

