Mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, yem sektörü ve gıda üretiminde artan mısır ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kanatlı hayvan eti başta olmak üzere muhtelif gıda ürünlerinin imalinde önemli bir girdi olan mısırda, yem sektöründeki büyüme ve dünya fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat oluşumlarının engellenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve üretici-tüketici refahının birlikte gözetilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, arz-talep dengesinin korunması amacıyla yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı 3 milyon tonluk miktar için yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. Söz konusu uygulama 20 Nisan ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Hasat öncesi sona erecek

Açıklamada, yerli mısır üreticilerinin korunması amacıyla uygulamanın sınırlandırıldığına dikkat çekilerek, "Sınırlı miktarda ürünün ithalatına yönelik bu uygulama, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona erecek ve bu tarihten itibaren mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdüreceği, piyasadaki arz, talep ve fiyat düzeyinin yakından takip edilerek gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceği kaydedildi.