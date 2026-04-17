MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Tunceli eski Valisi Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Narin Güran davasında karar çıktı: Bahtiyar'a 17 yıl hapis
5 silah kullanan katilin babası tutuklandı
'Öğretmenleri pasifleştiren politikalara son verilmeli!'
Mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Ticaret Bakanlığı, kanatlı hayvan eti ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde temel girdi olan mısırda arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 08:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 08:46
Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, yem sektörü ve gıda üretiminde artan mısır ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kanatlı hayvan eti başta olmak üzere muhtelif gıda ürünlerinin imalinde önemli bir girdi olan mısırda, yem sektöründeki büyüme ve dünya fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat oluşumlarının engellenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve üretici-tüketici refahının birlikte gözetilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, arz-talep dengesinin korunması amacıyla yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı 3 milyon tonluk miktar için yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. Söz konusu uygulama 20 Nisan ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Hasat öncesi sona erecek

Açıklamada, yerli mısır üreticilerinin korunması amacıyla uygulamanın sınırlandırıldığına dikkat çekilerek, "Sınırlı miktarda ürünün ithalatına yönelik bu uygulama, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona erecek ve bu tarihten itibaren mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdüreceği, piyasadaki arz, talep ve fiyat düzeyinin yakından takip edilerek gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceği kaydedildi.

