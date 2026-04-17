Netflix bilançosu ilk çeyrekte beklentileri aştı

Netflix'in geliri 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara, net karı ise yaklaşık yüzde 83 yükselişle 5,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerini aşan sonuçlarda Warner Bros. anlaşmasının bozulması nedeniyle tahsil edilen 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli etkili oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 10:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 10:01
Netflix, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 10,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, bu yıl ikinci çeyrekte gelirinin yüzde 13 artmasını beklediğini bildirirken 2026 yılı geneline ilişkin gelir tahminini 50,7 milyar dolar ila 51,7 milyar dolar aralığında tuttu.

Netflix'in net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 83 artarak 5,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 2,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 66 sent olan hisse başına karı ise bu dönemde 1,23 dolara çıktı.

Netflix'in karındaki artışta, Warner Bros.'un satın alınmasına yönelik anlaşmanın bozulmasından kaynaklanan 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli de etkili oldu.

Firmanın karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, Netflix Kurucu Ortağı Reed Hastings'in hayırseverlik faaliyetlerine ve diğer uğraşlarına odaklanmak için mevcut görev süresinin haziranda sona ermesinden sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmayacağı kaydedildi.


