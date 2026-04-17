Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen saldırgan İsa Aras Mersinli'ye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Discord ve Reddit gibi sosyal medya platformlarını son derece aktif kullanan saldırganın arkadaşı olduğu iddia edilen Arjantinli genç konuştu. Arjantinli genç saldırıların ardından paylaştığı video ile Mersinli hakkında bilgiler verdi.

Arkadaşı, Mersinli'nin daha önce sık sık "okul saldırısı yapacağım" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Arkadaş grubunun bu sözleri başta ciddiye almadığını belirten kişi, "Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık." dedi.

"ROL YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM, CİDDİYE ALMADIM"

Ortaya çıkan yazışmalarda arkadaş grubunun saldırının ardından olayı kendi aralarında konuştuğu görüldü. Mesajlarda yer alan ifadelerde, saldırganın sözlerinin ciddiye alınmadığı açıkça dile getirildi.

Bir kullanıcı, "Söyledi ama ben bunu hiç ciddiye almadım. Rol yaptığını düşündüm, ben de öyle yapıyordum." ifadelerini kullandı.

"Bazen bunu ciddiye almamak normal çünkü insanlar bu tür şeyler hakkında şaka yapabiliyor" denilen mesajlarda, bu nedenle durumun yeterince önemsenmediği belirtildi.

Olayın ardından pişmanlık ve üzüntü de mesajlara yansıdı.

Bir kullanıcı, "Çok üzgünüm, kendimi çok kötü hissediyorum." ifadeleriyle yaşananlara ilişkin duygularını dile getirdi.

"DEFALARCA VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTIK"

Açıklamada, Mersinli'nin bu yöndeki söylemlerinin zamanla endişe yarattığı ve arkadaşlarının kendisini durdurmaya çalıştığı ifade edildi.

Arjantinli genç, "Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde uyardı." sözleriyle, çevresinin müdahale çabasını aktardı.

DISCORD SUNUCUSU ASKIYA ALINDI

Saldırganın yer aldığı Discord sunucusunun da olay sonrası askıya alındığı belirtildi.

Olayın ardından yaşanan duygusal çöküşe de değinen Arjantinli genç, "Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık. Aras'ın cansız bedenini gördüm. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm." dedi.