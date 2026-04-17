Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Hac vizesi olmayanlar Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilecek

Suudi Arabistan makamları, hac döneminde "hac vizesi" olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de kutsal topraklardan sınır dışı edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 11:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 11:45
Hac vizesi olmayanlar Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları büyük oranda tamamlandı.

Bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş tarihleri belirlendi.

Buna göre ilk kafile yarın İstanbul ve Ankara'dan hareket ederek Medine'ye ulaşacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, yaptığı açıklamada, bu yıl hacca gidecek adaylara eğitimlerini verdiklerini söyledi.

Hac ibadetinin maddi ve manevi bir hazırlanmayı gerektirdiğini vurgulayan Demirhan, "Hacılara hizmet edecek görevlilerimizin eğitimleriyle alakalı çok sıkı bir süreç başlattık. Yaklaşık 2 aylık süre içerisinde gerek kafile başkanlarımızı gerek kafiledeki din ve bayan irşat görevlilerimizi 4,5 günlük eğitimden geçirdik. Bu eğitim süreci içerisinde hacılarımıza dönük yapacakları faaliyetlerde ihtiyaç duyulan her şeyi eğitim yoluyla verdik." dedi.

"Mekke Yolu projesi hacı adaylarına büyük kolaylıklar sağlıyor"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen Mekke Yolu projesinin bu yıl da Türk hacı adaylarına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirten Genel Müdür Demirhan, şöyle devam etti:

"Bu proje Türkiye'den giden hacı adaylarımızın Suudi Arabistan indikleri havalimanlarında işlerini kolaylaştırmaya dönük bir hizmet. Ankara ve İstanbul'dan şu an uçuş yapan bütün hacı kafileleri ile alakalı bir proje. Suudi Arabistan'dan gelen pasaport görevlileri Ankara ve İstanbul'daki havalimanlarında kontuarlar kuruyorlar. Cidde ve Medine havalimanlarında yapılacak bütün işlemleri orada gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız Cidde ve Medine havalimanlarında indikten sonra herhangi bir pasaport kontrolüne tabi olmadan, valizlerini de yanlarına almadan otellerine gidiyorlar ve orada valizlerini alıyorlar."

Bu yıl Türkiye'ye tanınan hac kotasının 84 bin 942 olduğunu hatırlatan Demirhan, "Önümüzdeki sene tekrardan bir kura çekimi olacak. Yakın zamanda inşallah ön kayıtlara çıkacağız. Tekrardan vatandaşlarımızın kayıt yenileme ve yeni kayıt müracaatlarını e-Devlet üzerinden alacağız." diye konuştu.

"Turist, seyahat ve ticari vizelerinin hac mevsiminde hiçbir geçerliliği yok"

Kurada ismi çıkanlara alınan vizeyle hac ibadetinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Demirhan, "Suudi Arabistan'ın verdiği turist vizesi, seyahat vizesi ve ticari vizenin hac mevsiminde hiçbir geçerliliği yok. Dolayısıyla hac vizesi dışındaki farklı vizelerle ya da farklı yollarla hac yapmaya tevessül eden, kutsal topraklara gitme niyeti taşıyan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle böyle bir yola tevessül etmesinler. Çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın ilgili makamları sürekli bizi uyarıyor. Hac vizesi olmayanların hac mevsiminde kutsal topraklarda bulunmasının yasal olmadığı, dolayısıyla yakalandıkları anda deport edilecekleri ve birtakım cezalara çarptırılacakları konusunda uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hac yolculuğunu etkileyemeyeceğini bildiren Demirhan, "Şu an her şey yolunda, seyrinde devam ediyor. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Bu sene olağanüstü bir şey olmazsa 85 bin vatandaşımızla inşallah sağlık, huzur ve düzen içerisinde hac yapmayı temenni ediyoruz." dedi.

