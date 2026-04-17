Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Antalya Diplomasi Forumu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu" başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 12:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 11:51
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olduğu forum, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İlki 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl da yoğun katılımla yapılıyor.

Forumda, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda konuk yer alıyor.

Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yaklaşık yarısı Afrika ve Avrupa'dan, dışişleri bakanı düzeyindeki katılımcıların yüzde 40'ını ise Afrika, yüzde 35'ini Avrupa ve yüzde 22'si Asya'dan oluşuyor.

Öte yandan, forum nedeniyle merkezin çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Forum, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları ile devam ediyor.

