Uzmanlardan sosyal medya düzenlemesine destek

Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Uzmanlardan sosyal medya düzenlemesine destek

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çocukları korumak adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 12:27, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 12:28
Prof. Dr. Kurt, farklı ülkelerde 15 ya da 16 yaşın kritik yaş sınırı olarak alındığını belirterek, böylelikle çocukların gelişime katkı sağlayabilecek içeriklerle bir arada olmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sosyal ağlara ilişkin uygulamaların gelişim çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini değerlendiren Kurt, şunları kaydetti:

"Bizim 'prefrontal lob' (ön beyin) dediğimiz kısımda özellikle gelişme çağındaki çocukların karar verme, problem çözme ya da sosyal ilişkilerini düzenleme gibi süreçleri, henüz bu kritik yaşlarda tam oturmuyor. Sosyal medya platformlarının ya da dijital oyunların dopamin döngüsü içerisinde çocukları kendi egemenliği altına almaya çalışmasıyla çocuklar burada üretici konumdan ziyade tüketici konumunda yer almaktadır. Çocukların bu platformlarda beyinlerinin büyük bir kısmını da kullanmamaları ilerleyen yaşlarda sıkıntı yaratabileceği için bunu önlemeye yönelik bir çalışmadır. Aynı zamanda çocuklarımızın dijital mecralarda karşılaşabileceği siber zorbalık, siber taciz gibi olumsuz durumların önüne bir nebze geçebilmek adına uygulanmaya çalışılan bir yasa olarak karşımızda duruyor. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çocukları korumak adına olumlu bir gelişme."

"Sistem, kişiye özgü oluşturulan kriptolanmış dijital anahtar üretecek"

Kurt, yasalaştırma sürecinin iki ayrı platform için düzenleme gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biri, sosyal medya ağları. Diğeri de dijital oyunlar. Dijital oyunlar için derecelendirme sistemine uygun olarak oyunları platformlarında sunmaları isteniyor. Yasa, eğer derecelendirilmemiş bir oyunla çocukların karşısına çıkılacaksa da en yüksek derecelendirmeden işlem görmesini talep ediyor. Sosyal medya platformlarında ise 15 yaşını doldurmuş kişilerin bunu teyit ederek bu platformlara girmeleri isteniyor. Kişi, bu platformlara girmek istediğinde e-devlet bağlantılı bir sisteme dahil olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle birlikte giriş yapacak. Sistem, kişiye özgü oluşturulan kriptolanmış dijital anahtar üretecek. Üretilen dijital anahtar sosyal medya platformuna ya da oyun platformuna girilerek birey eğer 15 yaş üstündeyse kullanıma açılacak."

Dijital oyun sektöründe 100 binden ya da sosyal medyada 10 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların bu kurala uymak durumunda olacağını vurgulayan Kurt, "Eğer uyum sağlanmazsa önce reklam azaltma ardından da yüzde 50 ile yüzde 90'a varan oranda bant daraltma işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Bu bant daraltma işlemi zaten kişinin hazırladığı bir videoyu ya da fotoğrafı çok uzun sürede yüklemesi anlamına geliyor." diye konuştu.

"Ailelerin dijital ebeveyn olması gerekiyor"

Kurt, çocukların sosyal medya platformlarına yaş doğrulamasıyla giriş yapmasının herhangi bir şey üretmeden sadece tüketim yerine daha efektif vakit geçirmeleri ya da üretici konumda olmalarının sağlanabileceğine işaret etti.

"Çocukların sonsuz dopamin döngüsünden bir nebze uzak tutulması ruhsal ve eğitsel bağlamda korunmalarını sağlar." diyen Kurt, şöyle devam etti:

"Sadece devletin aldığı bu tedbirlerle yetinmemek gerekiyor. Ailelerin de bilinçli olması gerekiyor. Ailelerin günümüzde artık, dijital ebeveynler olması gerekiyor. Toplumun dijital okuryazarlık becerileriyle donatılması gerekiyor. Çocuğun da katkı sağlayacağı bir sosyal medya kullanım kuralları listesi oluşturulması, ailenin çocukla bu platformun ona sağlayacağı faydaların yanı sıra olası riskleri veya zararlarını açık konuşmaları gerekiyor. Çok küçük yaşlardan itibaren açık ve etkili iletişimle çocukların daha sağlıklı bir biçimde bu platformlarda yer almaları sağlanabilir."

