Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak

Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Buna göre ailelere sorumluluk getirilmesi, cezaların artırılması ve sosyal medya içeriklerine yaptırım planlanıyor.

Haber Giriş : 17 Nisan 2026 13:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 14:21
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması, sosyal medya düzenlemeleri ve dijital platformlardaki içeriklere ilişkin yeni tedbirlerin gündemde olduğunu ifade etti. Ayrıca sosyal ve görsel medyada teşvik edici yayınlara karşı da düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

Silah muhafazası ve şiddet içeriklerine yaptırımlar gündemde

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

