Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür

Bir avukat, duruşma öncesinde dosyalarına hazırlıklı gelen, ara kararlarını önceden oluşturan ve taraflara açıklama yapan kadın hakime, CİMER başvurusu ile teşekkür etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 13:41, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 13:43
Yazdır
Yargı süreçlerinin uzunluğu sıkça tartışılırken, bir avukatın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru dikkat çekti. Avukat, görev yaptığı mahkemede bir kadın hakimin dosyalara önceden çalışarak duruşmalara hazır gelmesi, ara kararları önceden hazırlaması ve taraflara açıklamalarda bulunması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Yargıdaki gecikmeler eleştirilirken örnek bir davranış öne çıktı

Avukatın başvurusunda, Türkiye'de yargı sisteminin en çok eleştirilen yönlerinden birinin "uzun süren yargılamalar" olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun hem adalet duygusunu zedelediği hem de tarafları tatmin etmediği ifade edildi.

"Dosyasına hakim olan yargılama sürecini hızlandırır"

Başvuruda, hakim ve savcıların dosyalara önceden çalışmasının yargılama sürecini doğrudan hızlandırdığı vurgulandı. Avukat, söz konusu kadın hakimin duruşma öncesinde tüm dosyalara hakim olduğunu, ara kararları önceden hazırladığını ve karar süreçlerinde taraf vekillerine ya da vatandaşlara gerekli açıklamaları yaptığını belirtti.

Bu yaklaşımın, yargılamanın daha etkin ve hızlı ilerlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

"Meslektaşlarına örnek olmasını temenni ediyorum"

Avukat, yargı camiasında zaman zaman yaşanan hakim-avukat gerilimlerine de değinerek, nazik ve profesyonel tutum sergileyen hakim ve savcıların görülmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Başvurusunda, söz konusu hakimin meslek hayatı boyunca bu yaklaşımı sürdürmesini temenni ettiğini belirten avukat, duruşma yönetim biçiminin diğer yargı mensuplarına da örnek olmasını istedi.

CİMER'e teşekkür başvurusu dikkat çekti

Genellikle şikayetlerin iletildiği CİMER'e bu kez bir teşekkür başvurusu yapılması, yargı sisteminde olumlu örneklerin de kamuoyuyla paylaşılması açısından dikkat çekici bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber