Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür

Yargı süreçlerinin uzunluğu sıkça tartışılırken, bir avukatın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru dikkat çekti. Avukat, görev yaptığı mahkemede bir kadın hakimin dosyalara önceden çalışarak duruşmalara hazır gelmesi, ara kararları önceden hazırlaması ve taraflara açıklamalarda bulunması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Yargıdaki gecikmeler eleştirilirken örnek bir davranış öne çıktı

Avukatın başvurusunda, Türkiye'de yargı sisteminin en çok eleştirilen yönlerinden birinin "uzun süren yargılamalar" olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun hem adalet duygusunu zedelediği hem de tarafları tatmin etmediği ifade edildi.

"Dosyasına hakim olan yargılama sürecini hızlandırır"

Başvuruda, hakim ve savcıların dosyalara önceden çalışmasının yargılama sürecini doğrudan hızlandırdığı vurgulandı. Avukat, söz konusu kadın hakimin duruşma öncesinde tüm dosyalara hakim olduğunu, ara kararları önceden hazırladığını ve karar süreçlerinde taraf vekillerine ya da vatandaşlara gerekli açıklamaları yaptığını belirtti.

Bu yaklaşımın, yargılamanın daha etkin ve hızlı ilerlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

"Meslektaşlarına örnek olmasını temenni ediyorum"

Avukat, yargı camiasında zaman zaman yaşanan hakim-avukat gerilimlerine de değinerek, nazik ve profesyonel tutum sergileyen hakim ve savcıların görülmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Başvurusunda, söz konusu hakimin meslek hayatı boyunca bu yaklaşımı sürdürmesini temenni ettiğini belirten avukat, duruşma yönetim biçiminin diğer yargı mensuplarına da örnek olmasını istedi.

CİMER'e teşekkür başvurusu dikkat çekti

Genellikle şikayetlerin iletildiği CİMER'e bu kez bir teşekkür başvurusu yapılması, yargı sisteminde olumlu örneklerin de kamuoyuyla paylaşılması açısından dikkat çekici bulundu.