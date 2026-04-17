EKPSS 81 ilde pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınav için 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

14 Mayıs'ta açıklanacak EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilecek.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenecek sınava; 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.