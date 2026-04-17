Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Meteroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheliden 4'ü adliyede
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Katil, 2 gün önce babasıyla atış talimi yapmış
Komando tugaylarının sayısı artırılıyor
Okul Güvenliği İçin Kritik Toplantı Yapıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti

Turizm kenti Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 1 milyon 250 bini geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 14:21, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 14:22
Yazdır
Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden Antalya'da, yılın ilk çeyreğinde özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere'den gelen turistlerle turizm hareketi yaşandı.

Ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun, Pfingsten (Kutsal Ruh Bayramı) tatili ve Kurban Bayramı ile devam etmesi bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Paskalya tatili dönemini iyi geçirdiğini ve Avrupalı misafirlerin ülkelerine mutlu döndüğünü söyledi.

Bu yıl tüm tatil periyotlarının peş peşe geldiğini dile getiren Kavaloğlu, "Antalya'ya gelen kişi sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi geçti. Bu da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artışa tekabül ediyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz turizm açısından, tabii ki bu rakamlar çok değerli, çok önemli." dedi.

Sezonun mayısın üçüncü haftasında başlaması bekleniyor

Kavaloğlu, ileriki dönemlere yönelik rezervasyonlarda bir durgunluk olduğunu ve bunun da dünyadaki belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

Kentteki hareketliliğin ileriki günlerde daha da artmasını beklediklerini belirten Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Sezon açılışının Kurban Bayram ile olacağını düşünüyoruz. Bu sene tüm tatil periyotları peş peşe ve aynı zamanda denk geldi. Kurban Bayramı'nın hemen arkasında Avrupa, Almanya için çok önemli olan Pfingsten tatili var. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türklerin hem Kurban Bayramı'nı hem Pfingsten nedeniyle tatili Antalya'da geçireceklerini düşünüyorum. Mayısın üçüncü haftası itibarıyla sezonun başlayacağını öngörüyoruz."

Avrupa'da Türkiye'nin savaş ortamının içindeymiş gibi bir algı oluşturulduğunu ifade eden Kavaloğlu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen misafirlerin mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Pazarlar konusunda da bir değişiklik olmadığını aktaran Kavaloğlu, "İlk üç sırada Almanya, Rusya ve İngiltere devam ediyor. Polonya da dördüncü sırada. Kışı Alman, Rus ve İngiliz turistlerle geçirdik. Yaza doğru Rus turistlerin sayısının daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kavaloğlu, Antalya için 17 milyon rakamının önemli olduğunu belirterek, bu yılı da bu rakamla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber