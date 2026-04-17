Manisa'da göçük altında kalan işçi öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 15:15, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 15:21
Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
İşçilerden 55 yaşındaki Ramazan Küren toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.