Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi
Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açılacağı yönündeki açıklama petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, duyurunun ardından yüzde 8,7'lik sert bir düşüş yaşayarak 90 dolar seviyesine geriledi.
Lübnan ateşkesi Boğaz'da kapıları açtı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.
Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz için İran'a teşekkür etti.