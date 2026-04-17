Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Şarkıcı Rıza Tamer'in şüpheli ölümü: Savcılık devreye girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan tanınmış müzisyen Rıza Tamer Şişman (43), dün akşam saatlerinde reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 17:30, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 18:42
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan müzisyen Rıza Tamer Şişman (43), fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta dün akşam saatlerinde Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, müdahaleye rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

