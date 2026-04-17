Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı

İki büyük sendikanın genel başkanı, katliamın yaşandığı okul önünde yaptıkları ortak açıklamada; her okula "Okul Polisi" görevlendirilmesi ve rehber öğretmen normlarının artırılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 18:05, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 18:32
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 9 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na geldi. Sendikalarının yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcilerinin de eşlik ettiği genel başkanlar, yaptıkları açıklamada okullarda yaşanan saldırılara karşı ilgililerin bir an önce önlem alması gerektiğini kaydetti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ailelere başsağlığı dileyerek "Okullarımızda yaşanan hadiseler, şiddet hadiseleri sadece eğitim çalışanlarının, sadece öğrencilerin meselesi değildir. Bu toplumun meselesidir. Bu noktada ilgili kurumlarımızın bir süredir yürüttüğü, biliyorsunuz bu sosyal medya, sanal medya ve dijital platformlarla alakalı bazı tedbir alınacak. Bunu çok önemsiyoruz. Siverek'te, Maraş'ta karşılaştığımız hadise bize gösterdi ki sosyal medyanın, sanal medyanın birtakım sosyal platformların, portalların artık ciddiyetle, disiplinle takip edilmesi gerekiyor. Şu an ülkemizi adeta bir dijital terörle karşı karşıya. İlgili kurumların her alanda olduğu gibi bu dijital terör konusunda da güvenlik tedbirlerini hem fiziki anlamda hem dijital anlamda alması gerektiğine inanıyorumö diye konuştu.

'OKUL POLİSİ UYGULAMASI TÜM OKULLARDA UYGULANMALI'

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise saldırıda yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Ben önceki gün Siverek'teydim, sonra buraya geldim. İki olayı da detaylı bir inceleme, izleme fırsatımız oldu. Gördüğümüz şudur; sanal ortamda organize edilmiş bir terör hadisesi, bir yönlendirme çocuklarımızı zombiye çevirme, girişimiyle karşı karşıyayız. Çünkü yansıyanlar, devamında cereyan edenler ve ulaşılan kişiler bunu gösteriyor. Bu açıdan bunu bir defa hafife almamak gerekir. İsteğimiz şudur; okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değildir. Okul polisi uygulaması tüm okullarda uygulanmak zorundadır. Rehber öğretmen normlarını artırmak ve okullarda asla rehber öğretmensiz okul bırakmamak durumundadır bakanlık. Bu açıdan bu süreçlerin tamamını adım adım takip edeceğiz. Ama bilin ki acı hepimizin acısı. Ve yaşadığımız yas hepimizin ortak yası. İki sendika olarak bir araya geldik ve durumu değerlendirdiğimizde gördüğümüz şu. Konuyu toplumsal tepki boyutunun içerisinde değerlendirmek evet, doğrudur ama olan biteni görmek ve buradaki kurulmak istenen tuzağı da göstermek biz eğitim sendikalarının ortak sorumluluğudur. Onun için biz peş peşe takip eden iki hadisede de ardından devam eden sürecin ve sanal ortamdaki organize örgütlenmiş ve kirli mahfillerin çocukları bu konuda oyunlar üzerinden tetikleyerek yaptıkları terör eylemini bir ödev olarak onlara verip onun üzerinden çocukları motive edip başkalarını da teşvik edip başaramayanları başarısız ilan edip bir büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.ö

'KONU DERİNLİKLİ İNCELENMEK, YÜZEYSEL GEÇİŞTİRİLMEMEK ZORUNDADIR'

"Okulların güvenlik konusu hafife alınmasın ve önlem alınsın istedik" diyen Yalçın, "Bundan sonra okul güvenliği konusu bu iki çok korkunç ve üzücü hadiseden sonra asla bir öncekiler gibi değerlendirilmeyecektir. Buna inanıyoruz dolayısıyla bu böyle olmak zorundadır. Sanal ortam dünyayı ayağımıza ama sanal ortamda örgütlenen terörde belayı başımıza getirmiş gözüküyor. Bu açıdan konu derinlikli incelenmek, yüzeysel geçiştirilmemek zorundadır. Şimdi pazartesi günü asla bu organize hadiseye okullarımızı teslim etmeyeceğimizi, öğrencilerimizi asla yalnız bırakmayacağımızı, 'Biz öğretmeniz bizim işimiz okula sahip çıkmak' diyerek okullarımızın yanında olacağımızı, öğretmenlerimizin yanında olacağımızı ve okullarımızı asla terör hadiselerine ve organize mahfillere teslim etmeyeceğimizi ifade ediyoruzö dedi.

