Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Okul saldırılarıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapan 12 kişiye soruşturma

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medyadan, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 18:14, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 18:16
Okul saldırılarıyla ilgili suç içerikli paylaşım yapan 12 kişiye soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik düzenlenen silahlı saldırılardan sonra mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında sakıncalı içerikler paylaşan 18 yaşından küçük çocuk şüphelilerle ilgili çok sayıda soruşturma başlattı.

Soruşturmalar kapsamında, dün saat 03.45 sıralarında Bağcılar Çocuk Büro Amirliğine bildirimde bulunulması üzerine bir Telegram kullanıcısının sosyal medya platformunda, bombalama eylemi gerçekleştireceğine yönelik mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Araştırmalarda açık lise öğrencisi olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.A'nın evinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask ve aparatları, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Instagram adlı sosyal medya platformunda dün bazı okulları hedef gösteren paylaşım yapan 14 yaşındaki Y.G, Bağcılar'daki evinde yakalandı. İkametinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alınan Y.G, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, Telegram'da kurulan "C31K" isimli grup yöneticilerinden birinin kimliğinin, cep telefonu numarasından 17 yaşındaki M.I. olduğu anlaşıldı. Şüpheli, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yakalanırken, evinde yapılan aramalarda dijital materyale el konuldu.

Bahçelievler'de bir lisedeki sınıfın WhatsApp grubunda 16 yaşındaki M.C.S'nin dün ilçedeki bir liseyi hedef göstererek, "Yarın okula gideceğim, hepsini bayıltacağım, boş boşuna mı o kadar PUBG oynadık." şeklinde, aynı gruptaki M.A.Ü'nün ise "C31K Şeriat" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Polis ekipleri M.C.S. ve M.A.Ü'yü gözaltına aldı.

Esenler'de bir lisedeki sınıfın WhatsApp grubuna 15 Nisan'da gönderilen, korku içeren ekran görüntüsü mesajını 14 yaşındaki E.A'nın ilettiği tespit edildi. Şüpheli, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğine bağlı ekiplerin okul ve çevrelerindeki güvenlik tedbirleri kapsamında dün saat 14.00 sıralarında ilçedeki bir ortaokulda görevlerini ifa ettikleri sırada okul müdürü, kolluk ekiplerine okulun eski öğrencilerinden bir çocuğun tehlikeli ve sakıncalı WhatsApp durumu paylaşımı yaptığını bildirdi. E.E.T. olduğu belirlenen 12 yaşındaki şüpheli, okul çevresinde bulunan polis aracının fotoğrafını çekerek üzerine "Biraz korkmuş gibisiniz, bugün gelmiyorum, izinliyim, polis bekliyor." yazarak WhatsApp paylaşımı yaptığının da tespit edilmesi üzerine, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alındı.

Esenler'de bir ortaokulun resmi Instagram sayfasında paylaşılan "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." yazının altına "Size de sıra gelecek." şeklinde yorum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki A.E.A. ile yine ilçedeki bir ortaokulun resmi Instagram sayfasının 15 Nisan'daki gönderisine "Hazır olun bu okula saldırı olacak, bekleyin." şeklinde yorum yapan 12 yaşındaki M.E.C. de polis ekiplerince yakalandı.

Küçükçekmece'de bir özel okulunun müdürüne yönelik "Bu burada kalmayacak." şeklinde beyanda bulunduğu ve ardından silah ve bıçak görseli paylaşımı yaptığı anlaşılan B.D. ile Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğinde şifai mülakat yapıldı. B.D'nin paylaşımlara konu silahın arkadaşı 13 yaşındaki T.A'ya ait olduğunu söylemesi üzerine, şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Söz konusu ikamette airsoft tabanca ve şarjörü, 8 airsoft gaz tüpü, kelepçe ve 1 çift eldivene el konulurken, T.A. "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkanlığının "Bilgi Paylaşımı-FBI" konulu yazısıyla bildiride bulunması üzerine Instagram'dan "okul saldırısı" içerikli yazışmalar yaptıkları tespit edilen 14 yaşındaki A.G ile B.D. 8 Nisan'da "suç işlemeye tahrik" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında 16 Nisan'da her iki çocuk şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. A.G'nin ikametinde kılıç ve 5 bıçak ele geçirilirken, şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Yeni deliller elde edilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

