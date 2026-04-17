Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit öğretmenin avukat oğlu: Okul onun için terapi merkezi gibiydi

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula giderdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 18:36, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 19:21
Yazdır
Şehit öğretmenin avukat oğlu: Okul onun için terapi merkezi gibiydi

Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda öğrencileri korumak isterken İsa Aras Mersinli'nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, taziye evinde yakınlarının ve vatandaşlarının taziyelerini kabul etti. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Kara, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirtirken, saldırganın annesinin dersine girmediği bir öğrenci olduğunu söyledi.

'DERSE GİRİNCE BÜTÜN SIKINTILARINI UNUTURDU'

Olayı duyunca hemen okula gittiğini ancak annesi Ayla Kara'ya ulaşamadıklarını ifade eden Furkan Kara, daha sonra gittikleri hastanede vefat haberi aldıklarını kaydetti. Büyük üzüntülü yaşamalarına rağmen kahraman bir anneye sahip oldukları için gururlu olduklarını belirten Kara, şunları söyledi:

"Annemden geriye kalan güzel hatıraları, anıları oldu. Benim annemin bir kahraman olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocukları çok severdi kendisi. Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi en azından gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Allah'ım kendi mertebesinde de inşallah yaptığı iyilikleri ve şehadetini kabul etsin. Umarım ülkemizde böyle üzücü hadiseler, yaşanılmaz bir daha. Başka öğretmenler, başka anneler, başka çocuklar ağlamaz. Bu konuda eğitim, öğretimle ilgili de inşallah gerekli tedbirler alınarak bu tarz olayların önüne geçilmesi en büyük dileğimiz."

'SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin sabahçı, annesinin öğlenci ve 5'inci sınıflara girdiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

"Yani zaten okula girer girmez bizim de aldığımız bilgilere göre koridorda 2 tane çocuğa direkt ateş etmeye başlıyor. Bu da gösteriyor ki kendisinin herhangi bir husumet olmadan tamamen bir hedef gözetmeksizin ateş ettiğini gösteriyor. Çünkü husumetli birisi olsa onu arar bulur başka bir yerde böyle bir eylem gerçekleştirirdi. Ama okula girer girmez ilk gördüğü kişiye ateş etmesinden herhangi bir husumet olmaksızın ve hedef gözetmeksizin birilerini yaralamayı, öldürmeye çalıştığı oradan belli oluyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da ziyarete geldiler ve başsavcımız de sürecin takipçisi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Baro Başkanımız aynı şekilde keza. Biz de sürecin takipçisiyiz. Hukuki süreç şu an etkin bir şekilde işliyor. Annemi geri getirir mi? Maalesef geri getirmez. Bu noktada tabii ki ilgili kişiler varsa hayatta olan, zaten saldırgan öldü. Hayatta olup da suçlu kişiler varsa bunlarla ilgili de biz sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber