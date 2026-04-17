Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Talip Geylan: Ayla Öğretmen Şehit Sayılmalıdır!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendini siper eden ve hayatını kaybeden Ayla Öğretmenin şehit sayılması gerektiğini ifade etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 19:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 19:34
Türk Eğitim-Sen, okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anmak ve eğitimde şiddete dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı anma programları düzenledi. Ankara'daki program, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi.

"Ayla Öğretmenimiz Şehit Sayılmalıdır"

Yaşanan saldırıya ilişkin konuşan Geylan, hayatını kaybeden öğretmenin öğrencilerini korumak isterken yaşamını yitirdiğini belirterek, Ayla öğretmenin şehit sayılması gerektiğini ifade etti. Geylan, yaşanan olayın eğitim camiasında derin bir üzüntüye yol açtığını dile getirdi.

Okullarda Acil Kod Uygulaması Çağrısı

Talip Geylan, okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekerek güvenlik görevlisi, okul polisi ve acil kod uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Anma etkinliğine Talip Geylan ile birlikte Önder Kahveci, sendika yöneticileri ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. Programda eğitimde şiddete tepki gösteren sloganlar atılırken, "Yastayız. Acımız büyük. Başımız sağolsun" yazılı pankart açıldı.

"Okullardaki Şiddet Milli Güvenlik Sorunudur"

Okullarda yaşanan şiddetin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Geylan, eğitim kurumlarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Güvenlik ve Rehberlik Vurgusu

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten Geylan, her okula güvenlik görevlisi atanması ve okul polisi uygulamasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca acil kod uygulamasının devreye alınmasının olası olaylara hızlı müdahale açısından önemli olduğunu söyledi.

Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Geylan, mevcut durumda yaklaşık 400 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü, bu sayının yetersiz olduğunu belirterek her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen olacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Programın ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edildi. Katılımcılar Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakırken, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

