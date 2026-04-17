Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem korumalığını yapan Şükrü E. adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 22:57, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:59
Gülistan Doku soruşturmasında 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sonel ile Şükrü E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Adliye önünde bekleyen Doku'nun bazı yakınlarının şüphelilerin bulunduğu araca tepki göstermesi üzerine, zanlılar kurumun başka bir kapısından içeriye alındı.

2 zanlı tutuklanmıştı

Doku'nun kaybolmasına ilişkin 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Celal A, Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G'nin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

