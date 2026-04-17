TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyonet ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 23:48, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:57
A.A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, otoyolun Nurdağı mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı çekiciyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (30) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü A.A. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.