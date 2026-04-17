Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Hac vizesi olmadan Harem bölgesine girene para cezası

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac döneminde hac vizesi olmadan Mekke ve Harem bölgesine giren kişilere 100 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 1 milyon 200 bin Türk lirası) kadar para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 23:54, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:51
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ibadetini yerine getirmek için gerekli izinlerin alınmasını zorunlu kılan düzenlemeler duyururken, bu düzenlemeleri ihlal ve bu ihlallere aracılık eden kişiler hakkında uygulanacak cezaları açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, hac vizesi olmadan hac ibadetini yapan veya yapmaya teşebbüs eden kişiler ile Zilkade ayının ilk gününden Zilhicce ayının 14. gününe kadar olan dönemde herhangi bir vize türüyle Mekke'ye veya Harem bölgesine girmeye çalışan, giren ya da buralarda kalan kişilere 20 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 240 bin Türk lirası) kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Bakanlık, hac vizesi olmadan hac ibadetini yerine getiren veya getirmeye teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere yardım edenler hakkında da 100 bin Suudi riyaline (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca cezanın, ihlale karışan kişi sayısına göre katlanarak artırılacağı belirtildi. Söz konusu yaptırımın, ihlalde bulunan kişileri Mekke ve kutsal bölgelere taşıyan veya taşımaya teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere otel, apartman, özel konut ve benzeri yerlerde konaklama sağlayanlara da uygulanacağı ifade edildi.

"İhlalde bulunan kişiler 10 yıl boyunca sınır dışı edilebilecek"

Açıklamada, ihlaller durumunda ülkede ikamet eden ve vize süresini aşan kişiler dahil olmak üzere ihlalci kişilerin ülkelerine sınır dışı edilmesi ve 10 yıl süreyle Suudi Arabistan'a girişlerinin yasaklanmasının da söz konusu olduğu aktarıldı.

"İhlalde kullanılan araca el konulabilecek"

Ayrıca, ilgili mahkemelerden, vize sahiplerini Mekke ve kutsal bölgelere taşımakta kullanılan kara ulaşım aracının, ihlalci kişileri taşıyan, bu kişilerle iş birliği yapan veya suça ortak olan kişilere ait olmasının tespit edilmesi durumunda, araca el konulmasının talep edileceğini bildirildi.

Açıklamada aynı zamanda, ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde itiraz edilebileceği; itirazın karara bağlanması halinde ise kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde idari mahkemeye başvuru yapılabileceği aktarıldı.

