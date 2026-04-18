Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

18 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 00:03
Yazdır
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu çalışmalarına başkanlık edecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, GPM İlerici Kentler Oturumuna katılacak, GPM Küresel Liderler Genel Oturumunda konuşacak, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek.

(Barcelona)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli"ne katılacak.

(Antalya/10.30)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.00)

3- İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen köyünü ziyaret edecek, muhtar Nejla Işık ile maden çalışmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri görüşecek, ardından basın açıklaması yapacak.

(Muğla/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar'daki Çamlıca Camisi'nde "Hacı Uğurlama Programı"na katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor, Kocaelispor-Göztepe ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kocaeli/17.00/Ankara/20.00)

2- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta 1 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 4. maçında İsviçre'yi ağırlayacak.

(Sinop/19.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka, Mersinspor-Bursaspor Basketbol ve Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.30/Ankara/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 8. haftasında, Odunpazarı-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

7- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun nisan ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber