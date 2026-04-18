%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve 3 sanığın "şantaj" suçundan yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 07:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 07:39
Yazdır
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki-sanık Tanju Özcan sağlık sorunları gerekçesiyle katılmadı, tutuklu sanık Mehmet Eren A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B, Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. ile mağdur Ö.Ç. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Tanju Özcan'ın avukatı Hüseyin Uğur Poyraz yargılamada usul hatası olduğunu savunarak, reddi hakim talebinde bulundu.

Hakim, Poyraz'ın duruşma düzenini bozduğu ve sanığın savunma hakkını engellediği için duruşma salonunun dışına çıkarılmasına karar verdi.

Daha sonra söz verilen sanık Mehmet Eren A, müşteki Ö.Ç'nin kız arkadaşı olduğunu, Tanju Özcan ile arasında yaşananları yaklaşık 2-3 ay kadar önce evinde bulundukları sırada Ö.Ç'ye gelen mesajla öğrendiğini savundu.

Mehmet Eren A, telefonla aradığı Özcan'ın kendisine tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü.

Sanıklardan H.E.S. de herhangi bir maddi talebinin olmadığını ve arabuluculuk yapmadığını iddia etti.

Sanık Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ise diğer sanıklar ve Tanju Özcan ile aralarında geçenleri anlattı.

Duruşmada söz verilen mağdur kadın Ö.Ç, avukatının talebi üzerine basın mensupları, iş arkadaşları ve tanıdıkları salondan çıkarıldıktan sonra ifade verdi.

Kısa bir aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Eren A'nın tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması isteniyor.

Diğer sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ile şoförü Mehmet Eren A. ve Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. için de Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istenen iddianamede, ayrıca Mehmet Eren A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber