MEB, sahada psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan olayların ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla merkez, il ve ilçe düzeyinde hızlı bir koordinasyon ağı kuruldu.

Bakanlık heyeti süreçleri yerinde koordine ediyor

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile daire başkanları ve uzmanlardan oluşan heyet, her iki ilde kurulan "Krize Müdahale Ekipleri" ile bir araya gelerek çalışmaları yerinde koordine etti.

Şanlıurfa'da 49 uzman sahada

Şanlıurfa'daki okulda yaşanan olayın hemen ardından 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi. İl genelindeki kriz müdahale ekibiyle eş güdümlü hareket eden uzmanlar, psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla planlanan faaliyetleri uygulamaya başladı.

Kahramanmaraş'ta 700 rehber öğretmen seferber edildi

Kahramanmaraş'ta ise okulların tatil olduğu iki günlük süreçte 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görev alarak kayıp yaşayan ailelere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarını yürüttü. Taziye ziyaretlerinin yanı sıra yaralı öğrenciler ve ailelerine de destek sağlandı.

Bakanlık, gelecek haftadan itibaren Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve personelinin eğitim göreceği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında 20 alan uzmanını daha görevlendirecek. Kahramanmaraş genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmenin yanı sıra toplam 700 rehber öğretmen, destek hizmetlerini kesintisiz sürdürecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen psikososyal destek süreçlerinin, öğrenci ve okul personelinin normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla titizlikle devam edeceği vurgulandı.