Antalya'da Balkan Barış Platformu mesaisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun bugün Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek toplantısına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan temsil edilecek. Bölgesel sahiplenme temelinde doğrudan ve sonuç odaklı diyaloğu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen platformun bu toplantısında, Balkanlar'daki güncel gelişmeler ve iş birliği imkanları geniş bir perspektifle ele alınacak.

Gündem: AB süreçleri, bağlantısallık ve ortak projeler

Toplantıda, bağlantısallık ve üyelik süreçleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) konularında eş güdümün güçlendirilmesi üzerinde durulacak. Ayrıca doğal afetlerle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi, gençlik ve teknoloji gibi alanlarda yürütülen ortak projelerin takibi ve bu alanlarda yeni adımların atılması planlanıyor.

Bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave imkanların değerlendirileceği zirvede, küresel meselelerin bölgeye etkileri de masada olacak. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve bu savaşın Balkanlar'a yansımaları ile Türkiye'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik çabaları dahil olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye'nin Balkanlar'daki çok taraflı diplomasi ağı

Türkiye'nin bölgedeki çok taraflı angajmanını tamamlayıcı bir nitelik taşıyan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı 26 Temmuz 2025'te, ikinci toplantısı ise 23 Ocak 2026'da İstanbul'da yapılmıştı.

Türkiye, 13 Balkan ülkesini buluşturan tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne (GDAÜ) sunduğu aktif katkıların yanı sıra; Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarıyla bölgede güven inşasına öncelik veriyor.

KFOR Komutanlığı ve askeri katkılar

Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrara sadece diplomatik değil, askeri düzeyde de önemli katkılar sağladığı vurgulandı. NATO Kosova Gücü (KFOR) ve Bosna-Hersek'teki EUFOR Althea Harekatı'nda yer alan Türkiye, Ekim 2025'te İtalya'dan devraldığı KFOR Komutanlığı görevini bir yıl süreyle yürütmeye devam ediyor.