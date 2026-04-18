Ankara'da akran zorbalığına karşı 'Nezaket Haftası' projesi

Valilik, son yıllarda küresel bir sorun olarak görülen, çocuklar ve gençler arasındaki akran zorbalığı, dijital ortamlardaki olumsuz iletişim biçimleri ve toplumsal ilişkilerdeki gözlemlenen hassasiyet kaybına karşı "Nezaket Haftası" projesini hayata geçirdi.

Kentte nezaket kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, ebeveynler, öğrenciler, kamu personeli ve vatandaşlar düzenlenen etkinliklerle "toplumsal nezaket" davranışına ilişkin bilinçlendiriliyor.

İl genelindeki etkinliklerde, çocuklar ve gençler arasındaki akran zorbalığının ve dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örneklerinin, empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımla pozitif yönde güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, bireylerde "akran zorbalığı" kavramı yerine "akran nezaketi" kavramının içselleştirilerek, akran zorbalığının en aza indirilmesi öngörülüyor.

"Nezaket temelli hareket etmek büyük önem taşıyor"

Nezaket Haftası'na ilişkin açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Dilek Uğurlu, bu çalışmanın Ankara Valisi Vasip Şahin'in öncülüğünde hayata geçirildiğini ifade etti.

Son dönemlerde artan akran zorbalıklarına karşı valilik olarak önlem almak istediklerini dile getiren Uğurlu, buna ilişkin bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Uğurlu, proje kapsamında 12 paydaşlarının olduğunu belirterek, her paydaşın hafta boyunca kendi alanında etkinlikler gerçekleştireceğini, bu sayede il genelinde "nezaket" kavramını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kent genelinde 13-20 Nisan tarihlerinin Nezaket Haftası olarak kutlanmaya başlandığını bildiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"Biz stratejilerimizi belirlerken bunları ebeveynler, öğrenciler ve kamu personeli olarak planladık. Her yaştan bir bireye hitap etsin istedik, çünkü bu kavramın bir kültürle yaygınlaşması gerekiyor. Son günlerde hepimizin yüreğini yakan hadiselerin ortaya çıkmadan engellenmesinde 'nezaket' temelli hareket etmek büyük önem taşıyor. Bu yüzden bu projeyi kıymetli buluyoruz, yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz."