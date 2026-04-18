Yerel kalkınma hamlesi: 7 bölgede 324 yatırıma teşvik verilecek

Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Yerel kalkınma hamlesi: 7 bölgede 324 yatırıma teşvik verilecek

Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve öncelikli yatırım alanlarını desteklemek amacıyla başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, 81 ilin potansiyelini gün yüzüne çıkararak ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 14:03, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 14:04
Yerel kalkınma hamlesi: 7 bölgede 324 yatırıma teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması hedefleniyor.

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alındı. Bu kapsamda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Nitelikli istihdamın artırılması sağlanacak

Böylelikle il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek.

Programla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması öngörülüyor. İllerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyelinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri geri bağlantılarının desteklenmesi, kümelenmelerin oluşturulması ve yerel istihdamın artırılması hedefler arasında bulunuyor.

Başvurular 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamıyor.

Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların 15 Mayıs'ta sona ereceği programa elden veya posta yoluyla başvuru yapılamıyor.

324 yatırıma destek

Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılacak, asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezi, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, mobilya üretimi, meyve/sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda ürünleri üretimi, asgari 20 dekar entegre sera tesisi gibi yatırım konuları teşvik kapsamında bulunuyor.

Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek.

301 milyon liraya kadar nakdi destek

Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak. Desteklerin kapsamı yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre değişebiliyor. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yatırımcılar, Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nda program için öngörülen destek unsurlarından yararlanabilecek.

Yerelden genele kalkınma hedefi

Proje kapsamındaki yatırım konuları, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sosyoekonomik gelişmişliğin güçlendirilmesi kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Bölgelerin sahip olduğu imkanları en verimli biçimde kullanmayı hedefleyen programın üretimi desteklemesi, yeni iş olanakları yaratması ve yerelden başlayan kalkınma sürecini tüm ülke geneline yayması bekleniyor.

