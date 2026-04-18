Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisine Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde devam ediyor. Erdoğan, forum kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, konakladığı otelde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında görüştü.
Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya geldi.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı.