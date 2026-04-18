Kayseri'de ulaşıma yüzde 25 zam geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Türkiye'de artan maliyetler ve şehir içi ulaşım giderlerindeki yükseliş, belediyelerin toplu taşıma tarifelerinde yeni düzenlemelere gitmesine neden oldu.
19.04.2026 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ KAYSERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM TARİFESİ
BİLET TÜRÜ
TARİFE
KONTAKSIZ TAM
|39,00
KONTAKSIZ İNDİRİMLİ
|21,50
ABONMAN TAM (AYLIK 150 BİNİŞ ÜCRETİ)(VI)
|1.900,00
ABONMAN İNDİRİMLİ (AYLIK 150 BİNİŞ ÜCRETİ)(VI)
|625,00
KONTAKSIZ ÖĞRETMEN
|34,00
TEMASSIZ KREDİ/BANKA KARTI VE NFC
|39,00
ERKEN ULAŞIM TARİFESİ KONTAKSIZ TAM-(I)I)
|36,35
ERKEN ULAŞIM TARİFESİ KONTAKSIZ İNDİRİMLİ-(I)
|20,80
ERKEN ULAŞIM TARİFESİ KONTAKSIZ ÖĞRETMEN-(I)
|34,00
TEMASSIZ KREDİ/BANKA KARTI VE NFC-(I)
|36,35
AKTARMALI HAT KONTAKSIZ TAM (II)
|39,00
AKTARMALI HAT İNDİRİMLİ (II)
|21,50
AKTARMALI HAT ÖĞRETMEN (II)
|34,00
TEMASSIZ KREDİ/BANKA KARTI VE NFC (II)
|39,00
UZUN HAT KONTAKSIZ TAM (III)
|39,00
UZUN HAT İNDİRİMLİ (III)
|21,50
UZUN HAT ÖĞRETMEN (III)
|34,00
TEMASSIZ KREDİ/BANKA KARTI VE NFC-(I)
|39,00