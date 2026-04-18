Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma

Manisa'da sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 5 Telegram grubuna erişim engeli getirilirken, 7 şüpheli tespit edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını bahane ederek sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa'da, son günlerde farklı illerde yaşanan okul saldırılarını bahane ederek sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında bazı sosyal medya gruplarına erişim engeli getirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen operasyonlarda provokatif içeriklerin yayıldığı belirlenen 5 Telegram grubuna erişim engeli getirildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden halkı galeyana getirmeye çalıştığı değerlendirilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelenmek üzere 10 farklı sosyal medya hesabının da ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu çerçevesinde Manisa'da 2 lise öğrencisi hakkında adli işlem başlatıldı. İl genelinde provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişilerle ilgili toplam 8 ayrı adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

"Şaka amaçlı da olsa işlem yapılacak"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek ailelere uyarıda bulundu. Açıklamada, "Şaka amaçlı da olsa insanlarımızı tedirgin edebilecek paylaşımlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Velilerimizin çocuklarını yakından takip etmeleri ve sanal ortamın riskleri konusunda bilinçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.


