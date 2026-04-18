Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump kararı "şantaj" olarak değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 17:29, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 17:31
İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, " Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin İran limanlarına gelen ve limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasına son vermediği sürece Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıkı bir şekilde kontrol altında tutulacağı ve kapalı kalacağı vurgulandı.

Trump'tan ilk yorum!

İran, dün gün sonunda "ticari gemi" geçişlerine açtığı Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukasının kalkmaması nedeniyle 24 saat geçmeden yeniden kapattığını açıkladı. Bu açıklama sonrası gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin "şantaj" girişiminde bulunduğunu belirten Trump, "İran bize şantaj yapamaz. Boğazı yeniden kapatma girişiminde bulundular" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin daha önce olumlu bir seyir izlediğini hatırlatan Trump, sürecin akıbetine ilişkin gün içerisinde yeni bilgiler paylaşacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin geçişi için açıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'ün açılmasına rağmen ABD donanmasının, Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti.


