Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP lideri Özgür Özel'in "soruşturmayı engelleme" iddialarına sert sözlerle karşılık verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 18:37, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 18:41
Yazdır
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı engellediğine dair sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Soylu, "Özgür Özel, söylenmesi gereken söz: Devletin dini adalettir. Söylenmesi gereken söz: Bir kızımızın başına gelmiş müessif bir olayı böyle aleladeleştirmek değil, siyasallaştırmak değil; en ufak bir ihtimal dahi sonuna kadar araştırılmalı, soruşturulmalı ve hesabı sorulmalıdır" dedi.

"Söylenmesi gereken söz: Devlet töhmet altında kalmamalıdır. Bu soruşturmalarda ihmali ya da soruşturmayı akamete uğratacak müdahalesi olan herkes de suçlularla aynı akıbeti paylaşmalıdır" diyen Soylu, şunları söyledi:

"KİMSENİN MAKAMI KIZIMIZIN CANINDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR"

"Söylenmesi gereken söz: Adalet Bakanı'nın söylediği doğrudur; ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar gidilmelidir. Söylenmesi gereken söz: Kimsenin makamı, mevkii, pozisyonu bir kızımızın canından, hayatından kıymetli değildir. Söylenmesi gereken söz: Siyasi mügalata değil; 'belki burada tutar' diye siyasi intikamlarınızı alabilmek için her şeyi 'Soylulaştırmak' değil, davayı sulandırmak değil; davayı adaletin kollarına teslim etmeyi talep etmek olmalıdır."

"VİCDANI OLMAYAN İNSAN DEĞİLDİR"

"Soruşturma sürecinde olan ve titizlikle yürütülen bir davada ancak bu kadar söyleyebilirim. Dava ile ilgili tüm maddi gerçekliklerin ortaya çıkması için; kimi siyasallaştırmayarak, kimi sulandırmayarak katkı sunmalı, kimi ise elinde bilgi, belge, tanıklık varsa adaletin bir an önce tesis edilebilmesi için yargı sürecine destek olarak katkı sunmalıdır. Vicdanı olmayan insan değildir."

ÖZEL: SOYLU VE MHP'DEN BİR EKİP ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Tunceli'de, 2020 yılında Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Tuncay Sonel de dün gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün T24'ten Şirin Payzın'a yaptığı açıklamada, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP'nin soruşturmayı engellemeye çalıştığını iddia etti.

Özel, "Bir işin içinde Süleyman Soylu varsa o iş kesinlikle patlar. Bugün yaşadığımız şey de tam olarak bu. Bu savcıya destek olmamız lazım. MHP ve Süleyman Soylu tarafından bir ekip var durumu engellemek için uğraşıyor. Buna engel olmamız lazım. Akın Gürlek bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Akın Gürlek kabinenin en itibarsız bakanı şu an" demişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber