Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gülistan Doku'nun izine henüz rastlanmadı! Tutuklu sayısı 10 oldu

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında soruşturma genişletilerek devam ediyor. Soruşturma devam ederken, tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'nun izine henüz rastlanılamadı. Peki eğer öldürüldüyse Gülistan Doku'nun cesedine ulaşılamaması durumunda soruşturma nasıl ilerleyecek, sonrasında da nasıl bir yargılama olacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 19:32, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 19:35
Yazdır
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor.

Artık cinayete kurban gittiğine kesin gözüyle bakılan genç kadının dijital izlerinin, telefon mesajlarının silindiği, işin içinde kamu görevlilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında, genç kızın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile dönemin valisi Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Tutuklu sayısı 10 oldu

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10 oldu. Soruşturma dosyasına giren yeni bir videoda Amerika'daki firari zanlı Umut Altaş'ın ağabeyinin, cinayeti dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğine dair sözleri yer aldı.

Eğer öldürüldüyse Gülistan'ın cesedine ulaşılamaması durumunda soruşturma nasıl devam edecek? Daha önce de benzer şekilde cesetlerin bulunmadığı olaylarla ilgili Yargıtay'ın emsal kararları bulunuyor.

Avukat Mustafa Zafer sonrasında nasıl bir yargılama olacağına ilişkin bilgileri NTV yayınında verdi.

Yargıtay'ın benzer ceza dosyalarında cinayetin işlendiği şüphesinin tam tespit edildiği dosyalarda adam öldürmekten dolayı mahkumiyet cezaları verdiğini belirten, Zafer, "Adam öldürme suçunun işlendiği yerde şahitler var, kamera görüntüleri var, yani suçun işlendiği sabit ancak ceset yok, maktule ulaşılamıyor. İşte bu durumda bu eylemde bulunan kişi gözaltına alınıp yargılandıktan sonra ceset bulunamadığı için kendisine berat verilmiyor." dedi.

CESEDİN BULUNMASI CEZAYI ARTIRABİLİR

Cesedin bulunması ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını vermek için önemli olduğunu söyleyen Zafer, "Maktulün üzerinde eziyet verici şeyler yapılmış mı, yapılmamış mı? Cesedin bulunmaması bu noktada cezanın daha da ağırlaştırılması noktasında bizim için kıymetli. Ceset ortada olmayabilir. Tabiki de bütün delillerin değerlendirilmesiyle birlikte mahkeme o eyleme uygun düşen adama öldürme suçundan cezayı sanığa verecek." diye konuştu.

"CESET BULUNMASA BİLE 'ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILABİLİR"

Gülistan soruşturmasıyla ilgili eski polis memurunun verdiği ifadenin çok önemli olduğunu belirten Zafer, "O günkü baz kayıtlarına göre orada olabileceği değerlendiriliyor. Gülistan Doku'nun şayet şüpheli bir ölümle, bir cinayetle aramızdan koparılmış olmasının savcılık soruşturmasına girecek tüm bilgi, belge ve evraklarla, şahit ifadeleriyle, varsa o dönemin kamera kayıtlarının bütünüyle gerçekten bu suçun işlemiş olduğunu tespit olursa, günün sonunda adam öldürme suçlamasından yargılama yapılabilir. Ceset bulunmasa bile." dedi.



Bu Habere Tepkiniz

