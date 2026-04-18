Gençlerbirliği, 7 haftalık gol sessizliğini bozdu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gençlerbirliği, 7 haftalık gol sessizliğini bozdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 22:04, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 22:05
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
7 haftadır gol sevinci yaşayamayan Başkent ekibi, 66. dakikada Niang attığı golle bu hasrete son verdi.