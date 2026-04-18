İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Galatasaray deplasmanda kazandı: Zirvede fark 4 puan!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla derbi öncesi puan farkını 4'e çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 22:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 22:22
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 2. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar puanını 71'e yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 67. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmeyi başardı.

- Derbiye moralli çıkacak

Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek.

- Icardi ve Yunus Akgün 7 hafta sonra golle tanıştı

Galatasaraylı futbolcular Icardi ile Yunus Akgün, Süper Lig'de 7 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligdeki son golünü 22. haftada ikas Eyüpspor karşısında atan Galatasaray'ın kaptanı Icardi, sonraki 7 haftanın 6'sında forma giymesine rağmen gol kaydedememişti.

Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

- Sane'nin golü VAR'dan döndü

Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

- Gençlerbirliği için tehlike çanları çalıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.

Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.

Ligde yarın Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.

Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

- Gol hasreti 742 dakika sonra sona erdi

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı. Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.

- Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Gençlerbirliği taraftarı, teknik direktörleri Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.

Karşılaşma 2-0 olduktan sonra tribünlerden "Volkan istifa" tezahüratları yükseldi.


