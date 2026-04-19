Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırganların şiddet içerikli oyun bağımlısı olduğunun tespit edilmesi üzerine BTK, yasaklı sitelere girişi sağlayan VPN hizmetlerini lisanslandırmak ve çocuklar için özel "Çocuk Hattı" tanımlamak üzere harekete geçti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi hüzne boğarken, her iki ildeki saldırganların şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi.
Türkiye'den Ömer Temür'ün haberine göre; Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.
VPN HİZMETLERİNE LİSANS DÜZENLEMESİ
Bu doğrultuda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.
ÇOCUKLARA ÖZEL SIM KART
Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.