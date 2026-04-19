483 milyon indirme, 122 milyon dolar gelir: Çıplaklaştırma uygulamaları vitrinde

Apple ve Google, uygulama mağazalarının güvenliği konusunda ne kadar hassas olduklarını sıkça vurgulasa da gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor.

Türkiye'den Ömer Temür'ün haberine göre; Tech Transparency Project tarafından yayımlanan güncel bir rapor, müstehcen içerik üreten yapay zeka araçlarının denetimden kaçmakla kalmayıp bizzat platformlar tarafından kullanıcıların karşısına çıkarıldığını gösteriyor.



Rapora göre insanları dijital ortamda çıplak hale getiren bu araçların birçoğu mağazalarda "Herkes" kategorisinde yer alıyor. TTP Direktörü Katie Paul, teknoloji devlerinin bu tehlikeli araçları sadece onaylamakla kalmadığını, aynı zamanda onları ön plana çıkararak yayılmalarına zemin hazırladığını söyledi. Bu durum, çocukların cinsel istismara yol açabilecek yazılımlara hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşması anlamına geliyor.

485 MİLYON İNDİRİLME



Mağazalardaki denetim boşluğu, beraberinde devasa bir kazanç kapısını da aralamış durumda. Raporda yer alan verilere göre, her iki platformda da yaklaşık 20 çıplaklaştırma uygulaması aktif olarak hizmet veriyor. Bu uygulamaların şimdiye kadar 483 milyon defa indirildiği ve yaklaşık 122 milyon dolar gibi korkunç bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Google ise politikalarını ihlal eden bazı uygulamaların askıya alındığını savunarak inceleme süreçlerinin sürdüğünü belirtmekle yetiniyor. Ancak söylemlerle davranışlar birbirini tutmuyor. Yapay zeka tarafından rahatlıkla tespit edilen bu uygulamalara göz yumularak toplumun dinamiklerine adeta dinamit koyuluyor.