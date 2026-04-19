Yolda fenalaşan yaşlı adam kameraları izleyen muhtarın dikkati kurtardı

Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Uygulama ertelendi: Kredi kartı limitleri düşmeyecek
Uygulama ertelendi: Kredi kartı limitleri düşmeyecek
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Yolda fenalaşan yaşlı adam kameraları izleyen muhtarın dikkati kurtardı

Düzce'de yolda yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı adam, güvenlik kameralarını izleyen muhtarın dikkati ve sağlık personelinin erken müdahalesiyle hayata tutundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 11:40, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 11:44
Yolda fenalaşan yaşlı adam kameraları izleyen muhtarın dikkati kurtardı

Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Dadak, camiye gitmek için evden çıktı. Yolda yürürken aniden rahatsızlanan Dadak, otluk alana düştü.

Durumu köyün farklı noktalarına yerleştirdiği güvenlik kameralarını izlerken fark eden muhtar Ersin Kaptan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Yığılca Acil Çağrı Merkezi'nden bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Dadak'ı inme ve kalp krizi tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırdı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaklaşık 15 gündür tedavisi devam eden Dadak, kendisini ziyaret eden muhtar Ersin Kaptan ve ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli Esma Ok ve Oktay Sarisinoğlu'na minnettarlık duyuyor.

Muhtar ve sağlık ekibinin ziyareti karşısında yaşadığı mutluluk, Dadak'ın gözlerinden okundu.

- "Köylere kamera sistemi kurulmasını herkese tavsiye ediyorum"

Muhtar Ersin Kaptan, AA muhabirine, köye yaklaşık bir yıl önce güvenlik kamerası sistemi kurduğunu söyledi.

Kaptan, Dadak'ın rahatsızlandığı gün ise tesadüfen kameraları izlerken olaya tanık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ekiplerimiz haber verir vermez hızlıca köye ulaştı. Amcamızın düştüğü yer otluktu. Allah'tan kameranın tam karşısındaydı, yoksa orada görünmezdi. Kameranın orada olması büyük şans. Köylere kamera sistemi kurulmasını herkese tavsiye ediyorum. Olayı o anda kameradan görmem ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle amcamız çok şükür kurtuldu."

- "Erken müdahale hayat kurtarıyor"

Paramedik Esma Ok da ihbar sonrası hızlıca köye ulaştıklarını dile getirerek, "Amcamıza olay yerinde gerekli müdahaleleri yapıp hızlıca ambulansa alarak hastaneye getirdik. Hastanedeki doktorumuza hastanın ilk teşhisi konusunda bilgi verdik." dedi.

Erken müdahalenin önemine değinen Ok, "Geç kalınması durumunda veya muhtarımız durumu fark edip hemen aramamış olsaydı, hastada daha fazla sorun olabilirdi. Vatandaşların bu gibi durumlara tanık olduğunda gördükleri gibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Kızı Ayşe Kaptan ise babasının erken müdahaleyle hayatta kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür sol tarafında küçük bir hasar var ama artık yürüyebiliyor, adım atmaya başladı. Bilinci açık. Beyinde büyük hasar oluşmadan ameliyatla damar açıldı. Gerçekten erken müdahale hayat kurtarıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gündür normal serviste. 112 bizim kurtarıcımız, hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

