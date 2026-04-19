Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TÜİK'in Mart ayı verilerine göre, Türkiye'deki toplam traktör sayısı 2,3 milyon eşiğini aşsa da; yüksek kredi faizleri ve doğal afetler nedeniyle artış hızı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. Tarımsal üretimin merkezi konumundaki Adana ve Hatay, yılın ilk çeyreğinde traktör sayısı azalan iller arasında yer alarak şaşırttı. Uzmanlar bu düşüşte bölgedeki sel felaketlerinin ve artan maliyetlerin etkili olduğunu belirtiyor.
Bu yılın ilk 3 ayında Adana, Hatay ve Bitlis'te traktör sayısı azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın mart ayına ilişkin "Motorlu
Kara Taşıtları" verilerini açıkladı.
Verilere göre, ülke genelinde traktör sayısı yılın ilk çeyreğinde artış gösterse
de, artış hızındaki yavaşlama ve bazı tarım şehirlerindeki sayısal azalış dikkati
çekti.
2025 yılı aralık ayı sonunda 2 milyon 315 bin 504 olan toplam traktör sayısı,
bu yılın ilk üç ayında 5 bin 749 adet artarak mart sonu itibarıyla 2 milyon
321 bin 253'e ulaştı.
Geçen yılın aynı döneminde traktör sayısındaki artışın 12 bin 359 olduğu göz önüne alındığında, bu yıl artış hızının yarı yarıya düştüğü görüldü.
3 ilde traktör sayısı azaldı
Ülke genelindeki 78 ilde traktör varlığı artarken, sadece 3 ilde düşüş yaşandı.
Bu illerden ikisinin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alması verilerdeki en çarpıcı
detay oldu.
TÜİK verilerine göre, traktör sayısı, Adana'da 63 bin 157'den 63 bin 60'a, Hatay'da 27 bin 572'den 27 bin 562'ye ve Bitlis'te 4 bin 636'dan 4 bin 620'ye geriledi.
Yağışlar ve finansal zorluklar etkili oldu
Tarımsal üretimin lokomotif şehirlerinden Adana ve Hatay'da, yılın ilk aylarında
aşırı yağışlar, su taşkınları ve sel felaketleri etkili oldu.
Binlerce dönüm arazinin sular altında kalması ve seralarda yaşanan ağır hasarlar, üreticinin maliyetlerini artırırken yeni yatırım gücünü kısıtladı.
Öte yandan, ülke genelindeki artış hızının düşmesinde kredi faiz oranlarının yüksekliği ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların da temel etkenler olduğu ifade ediliyor.