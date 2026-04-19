Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Pakistan'da ABD-İran hazırlığı: Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı

Pakistanlı güvenlik kaynakları, ABD ile İran arasındaki ikinci görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtirken, "Havaalanından İslamabad'daki Kırmızı Bölge'ye giden yollar geçici olarak kapatıldı. İslamabad'daki Serena ve Marriott otelleri boşaltıldı ve Cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmeyeceği öğrenildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 14:24, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 14:25
ABD ile İran arasında 11 Nisan'da Pakistan'da yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinin ikincisinin ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Pakistanlı kaynaklar, görüşmelerin ikinci turunun muhtemelen önümüzdeki hafta, Cuma gününden önce yapılacağını söyledi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna isminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, bu sonuca birkaç faktöre dayanarak vardıklarını belirtti. Kaynaklar, "İki ABD ağır nakliye uçağı C-17 Globemaster, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi'deki Noor Khan Hava Üssü'ne indi. Havaalanından İslamabad'daki Kırmızı Bölge'ye giden yollar geçici olarak kapatıldı; bu, güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösteriyor" dedi. Pakistanlı kaynaklar, başkent İslamabad'daki Serena ve Marriott otellerinin boşaltıldığını ve Cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmediğini de ifade etti.

Yerel kaynaklar, başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde bugün sıkı güvenlik önlemleri alındığını; ana yolların kapatıldığını, toplu taşımanın askıya alındığını ve iki lüks otelin hükümet tarafından tahsis edildiği bildirdi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yürütülen müzakerelerin ilk turu, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlığında yapılmış ve toplam 21 saat sürmüştü. Serena Oteli, müzakerelerin ilk turuna ev sahipliği yapmıştı.

