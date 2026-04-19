Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
ABD Başkanı Trump: İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ama yine de anlaşmaya varılabilir

Hürmüz Boğazı'nın kısa süreli açılmasının ardından ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi üzerine İran yeniden kapatma kararı aldı. Karşılıklı sert açıklamalarla tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında bir barış anlaşmasına "er ya da geç" varılabileceğini ifade etti. Trump, müzakere heyetinin yarın Pakistan'da olacağı bilgisini de verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 15:34, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 15:35
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması sonrası, ABD'nin deniz ablukasını devam ettirmesi nedeniyle, İran boğazı yeniden kapattığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump ise "Anlaşma olmazsa yeniden bombalarız" dedi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'den de "savaşa hazırız" mesajı geldi. Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi.

Trump, "İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varabileceğimizi düşünüyorum. Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan" ifadelerini kullandı.

Temsilcilerinin Pakistan'ın İslamabad kentine gideceğini belirten Trump, "Yarın akşam müzakereler için orada olacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır" dedi.

İran: Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı ablukayı devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi.

ABD'nin son günlerde ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.

Kalibaf, "Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak" diye konuştu.

Pakistan'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Kalibaf, "İslamabad'daki ABD heyetine dedim ki, 'Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.' Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve (emir) verdiler" ifadelerini kullandı.

"Haklarımızı talep ediyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Ülkede yönetime yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ve kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ancak ABD-İsrail saldırılarına karşı toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bölgede terör estirdiğini vurguladı.

