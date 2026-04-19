Şirinler köyü temalı tüm alanlar parklardan kaldırılıyor

Son yıllarda özellikle çocuklara yönelik cazibe merkezi olarak planlanan "Şirinler Köyü" temalı parklar, çizgi film karakterlerinin izinsiz kullanılması nedeniyle hukuki risk oluşturdu. Hak sahiplerinin uyarıları sonrasında belediyeler geri adım atmak zorunda kaldı.

ANKARA ALTINPARK'TAKİ ŞİRİNLER PARKI DA KALDIRILDI

Ankara'da uzun süre ziyaretçi ağırlayan Altınpark'taki Şirinler Parkı, karakterlerin telif hakkına tabi olması nedeniyle kaldırıldı. 2014 yılında kurulan parkta, Şirin Baba, Şirine ve diğer karakterlerin figürleri yer alıyordu.

Ancak bu karakterlerin kullanımına ilişkin lisans alınmaması, projenin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı. Süreç içerisinde yapılan uyarıların ardından parkın kaldırılması gündeme geldi ve uygulamaya konuldu.

TÜRKİYE GENELİNDE BENZER PARKLAR DA AYNI AKIBETİ YAŞADI

Sadece Ankara değil, Türkiye'nin farklı illerinde kurulan Şirinler temalı parklar da aynı gerekçeyle kaldırıldı. Belediyelerin estetik ve eğlence amaçlı hayata geçirdiği bu projeler, telif mevzuatı kapsamında değerlendirilince hukuki sorun doğurdu.

Hak sahipleri tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, izinsiz kullanımın önüne geçilmesi amacıyla parkların kaldırılması veya dönüştürülmesi yoluna gidildi.

TELİF HAKKI 2062'YE KADAR DEVAM EDİYOR

"Şirinler" karakterlerinin yaratıcısı Peyo (Pierre Culliford) olup, eser üzerindeki haklar günümüzde IMPS tarafından yönetiliyor.

Telif mevzuatına göre, eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca koruma devam ediyor. Peyo'nun 1992 yılında hayatını kaybettiği dikkate alındığında, Şirinler üzerindeki telif koruması 2062 yılına kadar sürecek.

BELEDİYELER İÇİN YENİ DÖNEM: LİSANSLI PROJELER

Uzmanlara göre, belediyelerin bundan sonraki süreçte benzer temalı projelerde telif ve lisans süreçlerini dikkate alması gerekiyor. Aksi halde kamu kaynaklarıyla yapılan yatırımların kısa süre içinde kaldırılması riski bulunuyor.